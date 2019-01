Der Devisenmarkt befindet sich aktuell im Spannungsfeld von Notenbanken, Brexit, Handelskonflikten und der Haushaltssperre in den USA.



Wie reagiert GBP auf die jüngsten Hoffnungen in der Brexit-Thematik und sind diese gerechtfertigt? Was außerdem die Fed und die EZB beim EUR/USD auslösen könnten, mehr dazu von Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank im Interview mit Moderatorin Viola Grebe.