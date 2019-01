Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für SAP vor Zahlen auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ross MacMillan bewertet die Aktien des Softwarekonzerns in der US-Währung und senkte das Kursziel von 132 auf 126 Dollar. In heimischer Währung bezifferte der Experte das Kursziel auf 113 Euro. Er erwartet ein gutes viertes Quartal von den Walldorfern. Der Experte bezog nun den übernommenen US-Marktforschungsspezialisten Qualtrics in sein Modell mit ein - mit einer vorübergehenden Gewinnverwässerung./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2019 / 06:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2019 / 06:24 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2019-01-25/13:47

ISIN: DE0007164600