Das Analysehaus Jefferies hat Signify vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Das Jahr 2018 dürfte für den Lichtkonzern mit Blick auf die Gewinne der Höhepunkt gewesen sein, schrieb Analyst Peter Reilly in einer am Freitag vorliegenden Studie. Herkömmliche Leuchten befänden sich strukturell im Niedergang, der Markt für LED-Lampen sei gesättigt und Neuigkeiten vom professionellen Leuchtenmarkt seien sehr dünn. Zwar lägen die Konsenserwartungen für 2019 um 10 Prozent tiefer als im Jahr zuvor, das ist seines Erachtens aber immer noch 10 Prozent zu viel./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2019 / 12:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2019-01-25/13:53

ISIN: NL0011821392