In die Warren Buffets der Welt investieren: VVO HABERGER AG schafft Marktzugang zu börsennotierten Beteiligungsunternehmen DGAP-News: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH / Schlagwort(e): Fonds In die Warren Buffets der Welt investieren: VVO HABERGER AG schafft Marktzugang zu börsennotierten Beteiligungsunternehmen 25.01.2019 / 14:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hamburg, 25. Januar 2019 - Die VVO HABERGER AG initiiert ein neues Fondsprodukt. Gemeinsam mit der Service-KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH legt sie den Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen auf (WKN A2JQJC). Als Asset Manager ist zudem die Greiff capital management AG mit im Boot. Im Fokus des international anlegenden Investmentfonds stehen Aktien von börsennotierten Beteiligungsgesellschaften, Holdings und Mischkonzernen. "Wir bieten Anlegern mit unserem neuen Produkt den Zugang zu einer einzigartigen Diversifikation von unterschiedlichsten Investmentstrategien im Bereich der Beteiligungsunternehmen und die Chance, an den Vorteilen dieser Anlageklasse zu partizipieren", sagt Gunter Burgbacher, Portfoliomanager des Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen mit über 20 Jahren Erfahrung in diesem Bereich. Unter anderem bergen Beteiligungsunternehmen Spin-off-Potenziale, leisten mitunter Dividendenzahlungen, notieren oft unter dem Substanzwert oder bieten Investoren die einzige Möglichkeit, in interessante nicht börsennotierte Unternehmen investieren zu können. "Im Gegensatz zu börsennotiertem Private Equity (LPX) sind diese Beteiligungsunternehmen eine merklich unterrepräsentierte Anlageklasse, obwohl sie über ein deutlich attraktiveres Rendite-Risiko-Profil verfügen", erläutert Gunter Burgbacher. Beste Investmentideen immer im Blick Auf dem Weg zum Zielportfolio hat der Portfoliomanager ein Fondsuniversum von rund 350 Unternehmen identifiziert. Anhand von weiteren Auswahlkriterien schafften es davon ca. 100 in die engere Auswahl und damit auf die Watchlist. "Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investieren wir nur in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 50 Millionen Euro, die im Rahmen ihrer Geschäftsaktivität mindestens fünf Beteiligungen an eigenständigen Gesellschaften erworben haben. Das Fondsmanagement selektiert die besten Investmentideen aus dem Fondsuniversum. Zudem achten wir darauf, Redundanzen bei den getätigten Investments zu vermeiden", erklärt Gunter Burgbacher. Die Investments werden jeweils gleichgewichtet, hinzu kommt eine Cash-Position. Alle Investments unterliegen einer laufenden qualitativen Überwachung. Über HANSAINVEST Die Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wurde 1969 gegründet und ist Teil der SIGNAL IDUNA Gruppe. Als Service-KVG für Real und Financial Assets erbringt die Hamburger Gesellschaft vielfältige Dienstleistungen rund um die Administration von liquiden und illiquiden Assetklassen. Der Hauptsitz befindet sich in Hamburg, zudem ist das Unternehmen mit einer Niederlassung in Frankfurt präsent. Über ein Tochterunternehmen ist die HANSAINVEST auch in Luxemburg vertreten. Aktuell werden von rund 150 Mitarbeitern mehr als 200 Publikums- und über 100 Spezialfonds Vermögenswerte von knapp 35 Milliarden Euro administriert. Die HANSAINVEST wurde im Jahr 2018 durch das "Private Banker"-Magazin zum vierten Mal in Folge als " Beste Service-KVG" ausgezeichnet. (Stand der Daten: 31.12.2018). Mehr Informationen unter www.hansainvest.de. Über VVO HABERGER AG Die VVO HABERGER AG ist seit 1985 die Premiumadresse für Financial Planning, die professionelle Wirtschaftsberatung für Privatpersonen, die ihre finanzielle Entwicklung nicht dem Zufall überlassen wollen. Mit über 25 Jahren Kompetenz und Erfahrung steht die Wirtschaftsberatung der VVO HABERGER AG genauso für Tradition und Werte wie für Innovation und Erfolg. Das Unternehmen agiert unabhängig und nutzt diese Freiheit, um Mandanten innovative, maßgeschneiderte und stets ganzheitliche Finanzkonzepte zu unterbreiten. Das Ergebnis sind über 100.000 zufriedene Mandanten, das sich auf mehrere Milliarden Euro belaufende Geschäftsvolumen, aber auch unsere Stiftung, mit der wir Kindern in Not Hoffnung helfen und eine Zukunft geben. Mehr Informationen unter www.vvo.de. 25.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.