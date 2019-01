Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Siemens Healthineers vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 37,50 auf 36,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. In Erwartung eines geringeren Wachstums der Sparten Imaging und Advanced Therapies habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für das Medizintechnik-Unternehmen im Geschäftsjahr 2018/19 leicht reduziert, schrieb Analyst William Mackie in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2019-01-25/14:04

ISIN: DE000SHL1006