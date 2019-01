Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta016/25.01.2019/13:48) - Der Aufsichtsrat der Sanochemia Pharmazeutika AG (ISIN AT0000776307, ISIN DE000A1G7JQ9) hat heute dem Antrag, Dr. Timo Bender zum Vorstand zu benennen, einstimmig zugestimmt.



Dr. Timo Bender, geschäftsführender Gesellschafter von b.e.imaging, wird mit Wirkung zum 1. Februar 2019 zum Vorstand der Gesellschaft bestellt.



"Wir freuen uns, die Bestellung von Dr. Timo Bender zum neuen Vorstandsmitglied bekannt geben zu können. Herr Dr. Bender wird das Vorstandsteam der Sanochemia mit seinem Know-how tatkräftig unterstützen.", so Frau Univ. Prof. Dr. Sabine Kirchmayr-Schliesselberger, Vorsitzende des Aufsichtsrates.



"Als langjähriger Kunde und Geschäftspartner der Sanochemia ist die erweiterte Kapitalbeteiligung durch die b.e.imaging ein logischer Schritt. Ich selbst freue mich sehr auf diese zusätzliche, sehr herausfordernde und spannende Aufgabe als Vorstand. Es muss nun das Ziel sein, das operative Geschäft der Sanochemia zu stabilisieren und die Gesellschaft so schnell als möglich in die Gewinnzone zurück zu führen." so Dr. Timo Bender.



