Hot Stock Nel generiert am Freitag ein weiteres Kaufsignal. Denn Hyundai und Co treiben das Thema Wasserstoff aggressiv voran. Wir werden weiter in die Wasserstoff-Technologie investieren", so der "weltbeste Autodesigner" und Kia/Hyundai-Vorstand Peter Schreyer 2018 gegenüber dem AKTIONÄR. Bis 2030 werden sechs Milliarden Euro in Brennstoffzellensysteme gesteckt. Wichtig: bis 2022 sind dabei 310 Wasserstofftankstellen geplant. Ein großer Profiteur ist die norwegische Nel. Seit Aufnahme ins Depot 2030 liegt das Papier 70 Prozent vorne. Der aktuelle Eindruck des AKTIONÄR: Das Nel Management ist in den relevanten Märkten wie Südkorea und Schweiz "nahe dran" und steht vor weiteren guten Neuigkeiten. Gerade wurde ein weiterer Widerstand im Chart geknackt, wie Florian Söllner in der neuen AKTIONÄR-TV-Sendung ab Minute 5:52 aufzeigt. Tipp: "Gewinne laufen lassen." Es gibt nur einen kleinen Haken beim Hot Stock Nel:

