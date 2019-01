Roboterauto-Aktie Norcom legt am Freitag knapp zehn Prozent zu. Hofffnung der Anleger ist, dass sich die Big-Data-Software DaSense im Jahr 2019 schneller bei Partnern wie Daimler durchsetzt, als im Vorjahr. Die Aktie nimmt nun Schwung auf, wie Florian Söllner am heutigen Freitag auch im AKTIONÄR TV thematisiert. Details dazu am Minute 09:30:

