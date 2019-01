Das Analysehaus Jefferies hat Vodafone nach vorläufigen Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 165 Pence belassen. Der Zwischenbericht des Telekomkonzerns habe weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Jerry Dellis in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick auf das Gesamtgeschäftsjahr sei zwar bestätigt worden, doch die Aufstellung von Vodafone im Privatkundengeschäft ist seines Erachtens nicht robust genug, um zuversichtlich auf das Geschäftsjahr 2019/20 zu blicken./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2019 / 03:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2019 / 03:44 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2019-01-25/14:34

ISIN: GB00BH4HKS39