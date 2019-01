Die Baader Bank hat die Einstufung für Givaudan nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2450 Franken belassen. Der Hersteller von Duft- und Aromastoffen sei auf dem besten Weg zu einer nachhaltigen Steigerung der Margen im laufenden Jahr, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aufgrund seiner hohen Qualitäten gehöre der Titel in jedes längerfristig ausgerichtete Portfolio./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2019 / / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0067 2019-01-25/14:36

ISIN: CH0010645932