Karlsruhe (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Nächste Woche ist es soweit: Europas größte Veranstaltung für digitale Bildung zeigt zum 27. Mal die aktuellen Trends und zukünftigen Entwicklungen. Mehr als 340 Aussteller aus 15 Nationen präsentieren vom 29. bis 31. Januar auf der bisher größten LEARNTEC die neuesten Anwendungen, Programme und Lösungen für die digitale Bildung in Schule und Hochschule sowie der beruflichen Bildung. Im Fokus stehen unter anderem Lernszenarien in Augmented und Virtual Reality-Lernwelten, das Thema Modern Workplace Learning sowie die Individualisierung des Lernens durch Künstliche Intelligenz, Big Data und Learning Analytics. Mehr als 10.000 Besucher aus der Industrie, der Beratungsbranche, dem Handel und Vertrieb sowie aus Bildungseinrichtungen werden an den drei LEARNTEC-Tagen in der Messe Karlsruhe erwartet.



Erstmals bietet die LEARNTEC in Zusammenarbeit mit dem Ersten Deutschen Fachverband für Virtual Reality (EDFVR) eine VR / AR Area an, in der Besucher eine Vielzahl spannender Ansätze für den Bildungsmarkt erleben und alles Wissenswerte über AR und VR erfahren können. Auf einer eigenen Aktionsfläche werden Best Practice-Beispiele von Unternehmen wie Lufthansa und der Deutschen Bahn präsentiert und VR live erlebbar gemacht. Zudem präsentieren zahlreiche Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen zu diesem Thema. Die neue Creativity Suite fördert den Austausch innerhalb der LEARNTEC-Community und bietet eine Möglichkeit zum Querdenken. Auf der Kreativfläche können Besucher ohne festen Zeitrahmen oder Programmstruktur eigene Themen einbringen, Vorträge halten, anhören oder an Workshops zu spontan gewählten Themen teilnehmen.



Start-up Area fördert Nachwuchs der Branche



Deutschland braucht mehr Bildungsunternehmen mit innovativen Ideen. Daher fördert die LEARNTEC den Nachwuchs der Branche mit einer eigenen Area. Auf einer vergrößerten Fläche werden sich junge innovative Unternehmen an einem Gemeinschaftsstand präsentieren, der durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ermöglicht wird. Die 28 Start-ups stellen Ansätze vor, mit denen sie das Lernen vereinfachen, verbessern oder gar revolutionieren wollen. Auf einer eigenen Aktionsbühne finden an allen drei Messetagen Start-up Pitches statt. Teilnehmen werden die Unternehmen, die in der Start-up Area ausstellen.



Digitalisierung der Schul- und Hochschullehre



Bereits zum sechsten Mal widmet die LEARNTEC sich dem Thema Schule der Zukunft und bietet hierfür einen eigenen Themenbereich an. school@LEARNTEC ruft Schulleiter, Lehrer, schulische Medienberater, Schulamtsleiter und Mitarbeiter auf Landes- oder Kreisebene nach Karlsruhe.



Diese erfahren an den drei Messetagen, welche Technologien und Methoden sich anbieten, um das Bildungskonzept ihrer Schule digital zu unterstützen und können sich mit Kollegen über aktuelle Entwicklungen austauschen.



Mehr als 80 der insgesamt über 340 Aussteller zeigen ihre Produkte und Dienstleistungen zum Thema Schule der Zukunft. In der offenen Lernlandschaft, die unter anderem mit der Hochschule der Medien Stuttgart konzipiert wurde, erfahren die Besucher, wie digitale Lernszenarien aussehen. Die Experten zeigen hier beispielsweise neue Formen der Aufbereitung von Lehr- und Lerninhalten mit Tablets, wie sich Computerspiele in die schulische Praxis integrieren lassen und was sich hinter einem virtuellen Logistiklabor verbirgt.



Mit university@LEARNTEC bietet die LEARNTEC zum vierten Mal eine Plattform zur Digitalisierung der Hochschullehre an. In einem ganztägigen Programm am zweiten Messetag (30. Januar) bekommen Interessierte einen Überblick über aktuelle Entwicklungen des Medieneinsatzes an Hochschulen. Experten vermitteln Best-Practice-Beispiele und Innovationen im Bereich der Digitalisierung der Hochschulbildung. Das Programm von university@LEARNTEC wurde von Prof. Dr. Peter A. Henning, Mitglied des Kongresskomitees der LEARNTEC, der Virtuellen Hochschule Bayern und dem am Leibnitz-Institut für Wissensmedien (IWM) betriebenen Informationsportal e-teaching.org gestaltet. Zudem findet erstmals eine Tagung für Prorektoren von Hochschulen und Universitäten am ersten Messetag (29. Januar) statt.



Hochkarätig besetzter Kongress mit international gefragten Referenten



Der Kongress der LEARNTEC widmet sich dem Thema "Future Learning: social, global, digital" und bietet sowohl Einsteigern als auch E-Learning-Experten gebündeltes praxisnahes Wissen. Insgesamt werden mehr als 120 Referenten in Vorträgen und Workshops ihr Wissen mit dem Publikum teilen. Open-Space-Sessions, gemeinsames Brainwriting und offene Diskussionsrunden fördern den Austausch zwischen den Referenten und Teilnehmern.



Highlights des Kongresses sind die Keynote von Prof. Dr. Rupert Felder, Head of Global HR bei Heidelberger Druckmaschinen, im Rahmen der Eröffnung und die Keynote von Johannes Heinlein, Vice President Strategic Partnerships bei edX, zu "Reimagining Education".



OTS: Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62644 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62644.rss2



Pressekontakt: Karlsruher Messe- und Kongress GmbH Katharina Steffens Projektleiterin Presse B2B Tel.: +49 721 3720-2301 Fax: +49 721 3720-99-2301 E-Mail: Katharina.Steffens@messe-karlsruhe.de