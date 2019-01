Wie OppScience, ein Anbieter innovativer Lösungen für die Datenauswertung, jetzt bekannt gab, wird die Regierungsstelle ST(SI)² künftig die Informationsplattform bee4sense von OppScience für die Recherche und Verwaltung von Ermittlungsanwendungen generierter Daten nutzen. ST(SI)² ist die Abteilung für Technologien und Informationssysteme des französischen Innenministeriums und als solche für die IT-Systeme der französischen Polizei und der Gendarmerie Nationale zuständig. Die Plattform wird von der Polizei und Gendarmerie eingesetzt, um Recherchen mit mehreren Kriterien in Strafregistern zu beschleunigen und zu optimieren und damit Untersuchungsverfahren deutlich effektiver zu machen.

"Nach dem erfolgreichen Austausch unseres alten Suchsystems TAJ (Traitement des Antécédents Judiciaires) entschieden wir uns, die aktuellsten Funktionen der Plattform ‚bee4sense Information Insight' für unsere immer komplexeren operativen Erfordernisse zu nutzen", erklärte Colonel Touak, Deputy Director bei ST(SI)² Information Systems. "Die bee4sense Information Insight-Plattform verfügt über eine Semantik-Engine und bietet die Möglichkeit, Beziehungsgraphen zu verarbeiten. Damit können wir nicht nur Informationen durchsuchen, sondern auch Erkenntnisse aus operativen Daten gewinnen. Die vielfältigen Möglichkeiten dieser Lösung erschließen uns völlig neue Perspektiven."

"Die Zusammenarbeit mit der ST(SI)², für die Daten heute wertvoller denn je sind, stellt für OppScience einen entscheidenden Meilenstein in der Welt der Informationen und der investigativen Recherche dar", erklärte Guillaume Bréjaud, Director General von OppScience. "Diese Partnerschaft unterstreicht die Bedeutung der Datennutzung in diesem besonderen Bereich, in dem die Fähigkeit, relevante Ergebnisse in einem relativ engen Zeitrahmen zu erhalten, für das Alltagsgeschäft unverzichtbar ist." bee4sense Information Insight von OppScience deckt die strategischen Erfordernisse von Großunternehmen, Behörden und nichtstaatlichen Organisationen ab. Die Plattform kombiniert maschinelles Lernen und Algorithmen für die automatische Sprachverarbeitung mit der Leistung einer Graphdatenbank.

Über OppScience

Im Zeitalter der Informationsglobalisierung, in der die Vorhersage von Risiken und Chancen nicht nur auf den Daten selbst beruht, sondern insbesondere auch auf den Beziehungen zwischen Datenpunkten, agiert OppScience als Innovator. Seine Lösungen für die Datennutzung verwenden Algorithmen der künstlichen Intelligenz (maschinelles Lernen und automatische Sprachverarbeitung), um Erkenntnisse zu gewinnen, und eine Graphdatenbank, um die Power von Datenverknüpfungen zu meistern. Diese Lösungen beschleunigen die Auswertung umfangreicher Informationsmengen innerhalb kürzester Zeit in verschiedensten Kontexten. Damit sind Anwender in der Lage, die Informationen zu finden, die sie für wichtige Entscheidungen benötigen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.oppscience.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190125005230/de/

Contacts:

Presse:

Guillaume Bréjaud

gbrejaud@oppscience.com

+33 1 77 75 73 16