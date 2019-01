Der Leitindex hat kurz vor dem Wochenende geradezu gute Laune versprüht. Was waren die Hintergründe?



Mit einem Sprung nach oben hat der DAX sein bisheriges Jahreshoch überwunden. Das sah im Verlauf dieser Börsenwoche auch schon mal ganz anders aus, als die 11.000-Marke plötzlich wieder wackelig erschien. Was die Stimmung aufgehellt hat und was uns in der kommenden Börsenwoche erwartet, darüber reden Marktexperte Stefan Scharffetter und Moderatorin Viola Grebe im Interview.