LEXON hat sich mit ihrer 28-jährigen Geschichte, mehr als 180 Designpreisen, erfolgreichen Kooperationen mit äußerst renommierten Designern, Präsenz in 90 Ländern, über 6.000 Verkaufsstellen und einer erfolgreichen Tätigkeit im Bereich Werbegeschenke als weltbekannte französische Designmarke etabliert.

LEXON verbindet mit ihren Kollektionen zeitloser Objekte und Reisekoffer, die für Heim, Büro, Reise oder urbanes Nomadentum konzipiert sind, eine starke Identität mit einfacher Handhabung, die dem Verbraucher täglich ästhetischen Genuss bereiten. Einige der ikonischen Produkte von LEXON sind in der ständigen Sammlung von weltweit bedeutenden Museen wie dem MoMA in New York und dem Centre Pompidou in Paris vertreten. Die renommiertesten Designboutiquen wie die Fondation Louis Vuitton, Le Bon Marché und der MoMA Design Store illustrieren die internationale Präsenz der Marke.

Zu den Bestsellern von LEXON zählen das Radio Tykho, der Radiowecker Flip, Reisekoffer der Reihe Airline sowie der tragbare Lautsprecher Mino, der mit mehr als 500.000 verkauften Stück in weniger als einem Jahr ein großer Erfolg ist.

Boris Brault, Gründer und Chairman der BOW Group, sagte:

"LEXON ist ein legendäres französisches Unternehmen: Seine Lifestyle-Ästhetik, verbunden mit Expertise in der Herstellung begehrenswerter Gegenstände zu erschwinglichen Preisen, kombinieren wir mit unserem Bestreben, gemeinsam mit der Schwestermarke MyKronoz, die in weniger als 5 Jahren mehr als 3 Millionen Nutzer überzeugt hat, den Markt der Lifestyle-Konsumgüter zu erobern. Nun möchten wir an die starke Basis von LEXON anknüpfen, um bedeutende Marktchancen zu nutzen. Mit der Eingliederung von LEXON wird die BOW Group um eine unglaubliche Designgeschichte bereichert und bekommt einen zusätzlichen Wachstumsschub durch Diversifizierung."

Durch den Beitritt zur BOW Group profitiert LEXON von den bestehenden Plattformen der Gruppe, wie BOW Industries, dem in Shenzhen ansässigen Forschungs- und Entwicklungszentrum mit rund 40 Ingenieuren und Fertigungskapazitäten, einem starken Online- und Offline-Vertriebskanalnetz und einer effektiven digitalen Ausstattung. Eines der ersten Ziele ist die Ausweitung der Geschäftstätigkeit und die Steigerung der Markenpräsenz, insbesondere durch die Einführung einer neuen Website für den elektronischen Handel.

LEXON-Gründer René Adda, der die Geschäftsleitung der BOW Group als Chief Design Officer ergänzt und weiterhin Partner bleibt, sagte: "Diese Transaktion ist ein erheblicher Meilenstein für Lexon und bedeutet, dass wir unser Potenzial voll ausschöpfen können. Ich freue mich über meinen Einstieg bei der BOW Group, mit der wir den Unternehmergeist, die Leidenschaft für Design und einen verbraucherorientierten Ansatz teilen. Diese Integration wird LEXON einen neuen Impuls geben, da die Präsenz in unerschlossenen Kanälen und Ländern durch einen selektiven Vertrieb forciert wird. Darüber hinaus wird die Nutzung der bestehenden Infrastruktur für Forschung und Entwicklung sowie die Lieferkette von BOW unsere Produktentwicklung und daran anschließend unsere Skalierungsstrategie erheblich erleichtern."

Über die BOW Group

Die BOW Group ist ein weltweiter Akteur im Bereich Lifestyle-Konsumgüter, der mit seinen beiden Marken auf dem weltweiten Design- und Wearables-Markt operiert: MyKronoz und LEXON.

Die BOW Group verfügt inzwischen über mehr als 100 Talente an vier Bürostandorten: Paris, Genf, Miami und Shenzhen.

Seit Juli 2015 hat BOW sein Kapital für Next Stage AM und 2017 für PM Equity Partner den Corporate Venture Fund von Philip Morris International geöffnet. ZeTime von MyKronoz hat über 40.000 Unterstützer in mehr als 100 Ländern überzeugt und wurde mit mehr als 8 Millionen Dollar die weltweit mit der höchsten Summe finanzierte hybride Smartwatch, die von einem europäischen Unternehmen initiierte größte Crowdfunding-Kampagne aller Zeiten und das am meisten unterstützte Produkt auf Kickstarter im Jahr 2017. Seit seiner Gründung im Jahr 2013 hat MyKronoz mehr als 3 Millionen Wearables verkauft und sich als zäher Herausforderer sowohl für technische als auch für traditionelle Uhrenhersteller etabliert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

