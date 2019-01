Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Commerzbank vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Die Bank dürfte nicht mit den Quartalszahlen, sondern erst zur späteren Vorlage des gesamten Geschäftsberichts im März einen Ausblick auf das neue Jahr geben, schrieben die Analysten in einer am vorliegenden Studie des Instituts. Nach den bisher bekannten Unternehmensberichten aus der Bankenbranche passten die Experten ihre Schätzungen an schwache Entwicklungen bei den Handelserträgen an./tav/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2019 / 18:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

