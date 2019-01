Wien (www.fondscheck.de) - Kristi Mitchem ist neue Vorstandschefin von BMO Global Asset Management (BMO GAM), so die Experten von "FONDS professionell".Mitchem löse damit Richard Wilson ab, der seit 2014 an der Spitze von BMO GAM gestanden habe und laut dem Unternehmen in den Ruhestand gehe.Mitchem selbst komme von Wells Fargo, wo sie CEO und Head of Wells Fargo Asset Management gewesen sei. In dieser Funktion habe sie 28 unabhängige Investmentteams mit einem verwalteten Vermögen von rund 500 Milliarden US-Dollar (ca. 440 Millionen Euro) geleitet. Vorherige Stationen seien State Street Corporation, Blackrock und Goldman Sachs gewesen. (News vom 24.01.2019) (25.01.2019/fc/n/p) ...

