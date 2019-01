Solar ist wieder in. Die Aktie des chinesischen Modulherstellers JinkoSolar gewinnt knapp zehn Prozent. Auslöser des Kaufsignals ist UBS. Analyst John Windham hat das Kursziel von 12 auf 20 Dollar angehoben. Noch befindet sich JinkoSolar in der Krise: Analysten erwarten im laufenden Jahr einen Einbruch der Erlöse und Gewinne. Doch es scheint wieder Sonne am Ende des Tunnels. Der Hot Stock Report schrieb im Dezember: "Trotz zuletzt noch sinkender Preise für Solarmodule war das Q3 erstaunlich stark mit einer stabilen, bereinigten Bruttomarge von 12,8 Prozent. Der Ausblick ist gut: CEO Chen sieht 2019 einen "Rebound" im chinesischen Solarmarkt

Den vollständigen Artikel lesen ...