Der Modehersteller Gerry Weber hat einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Ziel sei es, das Unternehmen zu sanieren, gab Gerry Weber am Freitag bekannt. Pikant: Die Aktie war vor Veröffentlichung der Meldung kräftig unter Druck geraten. Am Mittag setzte die Deutsche Börse den Handel aus.

