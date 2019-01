(shareribs.com) London 25.01.2019 - An der London Metal Exchange verteuern sich Kupfer und Nickel am Freitag leicht. Der schwächere Dollar stützt die Metalle, während die anhaltenden Sorgen und das kommende chinesische Neujahresfest wenig Raum für stärkere Gewinne lassen. Der Dollarindex korrigiert am Freitag um 0,3 Prozent auf 96,314 USD. Der Greenback hat sich im Wochenverlauf leicht verbessert, ...

