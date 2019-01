Das lateinamerikanische Opec-Mitglied besitzt die größten Ölreserven der Welt. Noch beeinflussen die politischen Turbulenzen im Land den Ölpreis nur wenig. Doch das kann sich ändern.

An Selbstbewusstsein mangelt es dem krisengeschüttelten Ölland Venezuela nicht. Auf der Opec-Konferenz kurz vor Weihnachten präsentierte sich der elegante Ölminister Manuel Salvador Quevedo Fernandez für das Gruppenfoto im Wiener Hauptquartier des Ölkartells direkt neben seinem mächtigen saudi-arabischen Kollegen Khalid Al-Falih und dem russischen Energieminister Alexander Nowak.

Dabei vertritt der Vertraute des schwer angeschlagenen Regierungschefs Nicolás Maduro ein Leichtgewicht im Kreis der Opec-Länder. Denn das lateinamerikanische Land leidet auf Grund der schweren Wirtschaftskrise und der galoppierenden Inflation unter einem kontinuierlichen Rückgang der Produktion. Aufgrund fehlender Investitionen ist das ölreiche Land vom globalen Player zum passiven Zuschauer auf den internationalen Ölmarkt geschrumpft.

Zuletzt war die Fördermenge auf knapp 1,2 Millionen Fass à 159 Liter pro Tag gesunken. Das ist der niedrigste Stand seit Jahrzehnten. Marktteilnehmer rechnen damit, dass die Ölförderung aufgrund der schweren Staatskrise unter die psychologisch wichtige Marke von einer Million Barrel pro Tag fallen wird. Die Experten Helima Croft und Michael Tran von der Royal Bank of Canada gehen von einem Rückgang zwischen 300.000 bis 500.000 Barrel im laufenden Jahr aus.

Trotz der schweren Staatskrise in Venezuela und der dort rückläufigen Produktion hat der Ölpreis in den vergangenen drei Monaten nachgegeben. Der Preis für die Nordsee-Sorte Brent ging in diesem Zeitraum um rund ein Fünftel zurück. Die US-Rohölsorte WTI gab im letzten Vierteljahr sogar um 21 Prozent nach.

Am Freitagvormittag allerdings bewegten sich die Ölpreise nur wenig: Am Freitagvormittag stagnierte der Preis für ein Barrel Brentöl leicht bei 61,30 Dollar. WTI verteuerte sich gerade einmal um ein halbes Prozent auf 53,43 Dollar.

So manchen dürfte die geringe Reaktion überraschen. Traditionell reagiert der Ölpreis hochsensibel, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...