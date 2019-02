Hannover (www.aktiencheck.de) - Nachdem das Barrel Brent in der vierten Kalenderwoche um 1,7% nachgab, legte die Nordseesorte in der vergangenen Woche wieder um ebenjene 1,7% zu und schloss am Freitag bei USD 62,74 pro Barrel, so die Analysten der NORD LB. Die Ölpreissignale seien dabei zwar uneinheitlich, jedoch würden derzeit tendenziell die unterstützenden Faktoren überwiegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...