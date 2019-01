Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Vodafone nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 125 Pence belassen. Die aus eigener Kraft generierten Serviceumsätze seien leicht unter den Erwartungen ausgefallen und am wichtigen deutschen Markt habe der britische Mobilfunker enttäuscht, schrieb Analyst Wilton Fry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Grundsätzlich habe der Umbau den Konzern mehr auf Europa fokussiert und damit stärker verwundbar gemacht. Vodafones Kernmärkte blieben herausfordernd./tav/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2019 / 03:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2019 / 03:27 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0076 2019-01-25/15:37

ISIN: GB00BH4HKS39