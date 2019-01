Die DZ Bank hat den fairen Wert für United Internet von 47 auf 44 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Es sei völlig offen, ob das Tochterunternehmen 1&1 Drillisch bei der anstehenden 5G-Auktion tatsächlich Frequenzen ersteigern wird, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wie ein konkreter Business Plan für ein eigenes 5G-Mobilfunknetz aussehen soll, sei dem Markt nur ansatzweise bekannt. In Anbetracht verschiedener Risikofaktoren senkte Oblinger den fairen Wert./la/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2019 / 14:14 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2019 / 14:31 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0078 2019-01-25/15:40

ISIN: DE0005089031