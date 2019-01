Berlin (ots) - Zur erwarteten drastischen Senkung der Wachstumsprognose durch die Bundesregierung erklärt Mittelstandspräsident Mario Ohoven:



"Die Bundesregierung hat es in der Hand, den von ihr selbst befürchteten Konjunktureinbruch in Deutschland durch echte Wachstumsimpulse noch zu stoppen.



Eine wirksame Sofortmaßnahme ist die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags für alle. Ebenso dringend sind die Einführung einer steuerlichen Forschungsförderung und der flächendeckende Breitbandausbau. Beides hilft, den Digitalisierungsrückstand Deutschlands abzubauen und Zukunftsinvestitionen zu fördern.



Schließlich darf sich die Große Koalition dem Thema Unternehmenssteuerreform nicht länger verweigern. Während sich unsere Konkurrenten auf den Brexit durch Entlastungen der Betriebe vorbereiten, ist Berlin auch auf diesem Gebiet bisher untätig geblieben."



