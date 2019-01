Greene Tweed, ein führender weltweit tätiger Hersteller von leistungsstarken Werkstoffen und Produkten, hat eine Chemraz Website eröffnet, die problemlosen Zugang zu Informationen über Chemraz Halbleiterdichtungslösungen gibt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190125005274/de/

Chemraz Semiconductor Microsite (Graphic: Greene Tweed)

Die neue Website bietet interaktive Tools, technische Ressourcen und Dokumente, Schulung in Dichtungsfragen, aktuelle Produktneuigkeiten und einen Leitfaden für die Auswahl von Elastomeren die umfassende Quelle für alles, was mit Chemraz, dem unternehmenseigenen FFKM-Werkstoff von Greene Tweed, zusammenhängt.

Chemraz FFKM-Dichtungen kommen in einer breiten Palette von erfolgskritischen Ausrüstungen in wichtigen Verfahrensbereichen der Halbleiterherstellung weltweit zum Einsatz, darunter Etch- und Abscheideanwendungen, wässerige, elektrochemische (galvanotechnische) Verfahren und mehr.

"Greene Tweed freut sich, seinen Kunden und der Branche eine einzige Quelle für alle Informationen über Chemraz bereitzustellen", erklärte Andy Johnson, Semiconductor Product Manager bei Greene Tweed. "Die neue Website bietet schnellen und problemlosen Zugang zu Infoblättern und anderen Ressourcen sowie Videos, die unseren Kunden zeigen, "wie es gemacht wird" und Antworten auf spezifische Fragen über Chemraz geben."

Weitere Informationen über Halbleiter-Dichtungslösungen der Marke Chemrazerhalten Sie hier

Über Greene Tweed

Greene Tweed nutzt ausgedehnte Expertise in Sachen Technik, Design und Herstellung, um Lösungen anzubieten, die außergewöhnliche Leistungen in den anspruchsvollen Marktumfeldern sicherstellen, in denen wir tätig sind.

Mit technischen Kompetenzen und kommerziellem Fachwissen in vielfältigen Märkten steht Greene Tweed seit mehr als 150 Jahren an der vordersten Innovationsfront und ist stolz darauf, marktführende Produkte anzubieten, darunter Chemraz, Fusion, Arlon, Orthtek und Xycomp, die weltweit vertrieben werden.

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter der Rufnummer +1.215.256.9521 oder besuchen Sie unsere Website unter www.gtweed.com.

Contacts:

Chris Aldred

Corporate Marketing

Büro: +1.267.932.5389

caldred@gtweed.com