Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Intel nach Zahlen zum vierten Quartal von 55 auf 50 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Chiphersteller verspüre Gegenwind, schrieb Analyst Amit Daryanani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das abgelaufene Quartal habe beim Umsatz enttäuscht und der Ausblick auf das neue Jahresviertel sei enttäuschend. Er kürzte daraufhin seine Umsatz- und Gewinnerwartungen für die März- und Juni-Quartale./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2019 / 23:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2019 / 23:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0081 2019-01-25/15:44

ISIN: US4581401001