Angesichts zahlreicher verheerender Feuer auf Schiffen brauchen Containerfrachter nach Expertenansicht dringend einen besseren Brandschutz. Erforderlich seien Anlagen, die auch gerade erst entstehende Brände melden und den automatisierten Einsatz von Wasser zum Löschen gewährleisten. Dies müsse funktionieren, ohne dass sich Menschen in die Gefahrenzone begeben müssen, heißt es in einer am Freitag verabschiedeten Empfehlung des Deutschen Verkehrsgerichtstags (VGT) an den Gesetzgeber.

Nach Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) gab es allein in den Jahren 2000 bis 2015 mehr als 50 Brände auf Containerschiffen, drei Viertel davon waren Großbrände. Zuletzt war Anfang Januar dieses Jahres auf dem Atlantik das 320 Meter lange Containerschiff "Yantian Express" der Reederei Hapag-Lloyd in Brand geraten. Beim Verkehrsgerichtstag stehen zwar Fragen des Straßenverkehrs und des Verkehrsrechts im Mittelpunkt. Traditionell befasst sich jedes Jahr aber auch ein Arbeitskreis des Expertenkongresses mit einem aktuellen Thema der Seeschifffahrt./mbt/DP/fba

