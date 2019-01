Gerry Weber hat heute Insolvenz angemeldet. Möchte den Karren am liebsten selbst - also in Eigenverwaltung - schnellstmöglich aus dem Dreck ziehen. Davon kann bei diesem Wettbewerber nicht die Rede sein. Ihm traut man einen steilen Kursanstieg zu. 50 Prozent sind hier drin. Über eine Übernahme wird auch spekuliert.

