Wirecard ist zurück in der Erfolgsspur. Die Aktie des Münchener Zahlungsdienstleisters hat innerhalb einer Woche 15 Prozent an Wert gewonnen. Auf Monatssicht beträgt das Plus sogar über 25 Prozent. Scheinbar vergessen: die Durststrecke seit Aufnahme in den DAX. Oder legt die Aktie nur eine Verschnaufpause auf dem Weg nach unten ein? Jetzt hat sich ein Experte zu Wort gemeldet. Und er hat eine außergewöhnlich eindeutige Meinung.

