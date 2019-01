Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier reist zu wirtschaftspolitischen Gesprächen nach Ägypten. Der CDU-Politiker wird sich laut Ministerium während der Reise vom 2. bis 4. Februar auch mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi treffen. Zudem sind Gespräche mit dem ägyptischen Premierminister Mustafa Madbouly sowie den Ministern für Handel und Tourismus geplant. Altmaier wird von deutschen Wirtschaftsvertretern und Mitgliedern des Bundestages begleitet. Geplant ist die Unterzeichnung wirtschafts- und energiepolitischer Abkommen.

International, auch in Deutschland und Europa, ist die Regierung Al-Sisis als wichtiger Partner für die Stabilität in der Region anerkannt. Um die Meinungsfreiheit im Land aber steht es nach Einschätzung von Amnesty International so schlecht wie nie.

Der Präsident habe abweichende Meinungen in dem Land am Nil seit 2014 erstickt. Oppositionellen drohe das Gefängnis, allein 2018 seien mindestens 113 Menschen wegen öffentlicher Kritik festgenommen worden, hatte die Menschenrechtsorganisation kürzlich berichtet./hoe/DP/fba

