Seevetal (ots) - Bell Deutschland ruft die Zimbo Pikante Zwiebelmettwurst 3x40g mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 03.02.2019 Chargen-Nummer L926012-14 zurück, welche deutschlandweit vertrieben wurde.



Andere Artikel der Marke Zimbo bzw. andere Mindesthaltbarkeitsdaten / Chargen-Nummern der o.g. Zwiebelmettwurst sind nicht betroffen. In einer einzelnen Probe des o.g. Produktes wurde eine mikrobielle Verunreinigung mit Salmonellen festgestellt. Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes hat Bell Deutschland das beanstandete Produkt daher umgehend vom Markt genommen.



Verbraucher, die dieses Produkt gekauft haben, werden gebeten, dieses nicht zu konsumieren. Salmonellen können Auslöser von schweren Magen-/Darmerkrankungen (Salmonellose) sein. Aufgrund dieses Gesundheitsrisikos sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Produkt nicht verzehren.



Kundinnen und Kunden können Packungen des betroffenen Produktes in Ihre Verkaufsstelle zurückbringen oder die Packungen an nachfolgende Adresse senden, um eine entsprechende Kaufpreisentschädigung zu erhalten:



Bell Deutschland GmbH & Co. KG, Qualitätsmanagement, Osterschepser Straße 40, 26188 Edewecht, Telefon 04405-922-180.



OTS: Bell Deutschland GmbH & Co. KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/109459 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_109459.rss2



Pressekontakt: Stephan Holst, Bereichsleitung Marketing/Kommunikation Tel. +49 40 768 005 327; stephan.holst@bellfoodgroup.com, Bell Deutschland GmbH & Co.KG, Brookdamm 21, 21217 Seevetal