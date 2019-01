Nach Bekanntwerden der Erhöhung zogen die Titel um 16.20Uhr um 4,89 Prozent auf 30,48 Euro an.Zuvor waren die Papiere leicht im Plus gelegen. Der Leitindex ATXlag zum selben Zeitpunkt ebenfalls deutlich im Plus und notierte um1,71 Prozent höher. Die Erste Group hatte am Nachmittag mitgeteilt,für 2018 einen Nettogewinn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...