"Gerade im derzeit herausfordernden Kapitalmarkt" sollen Werte für die Lanxess-Anteilseigner geschaffen werden - so hieß es von Lanxess diesen Monat, als auf den Start eines neuen Programms zum Kauf eigener Aktien verwiesen wurde. Dieses Programm sollte demnach am 14. Januar 2019 beginnen und bis Jahresende laufen. Die im Rahmen des Programms gekauften Aktien sollen eingezogen werden, so Lanxess. "Herausfordernder Kapitalmarkt" - das ist eine nette Beschreibung, auch im Hinblick auf die Performance ... (Peter Niedermeyer)

