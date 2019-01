Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) nimmt Anlauf in Richtung 165 Zähler, so die Börse Stuttgart.Durch fehlende Impulse am Montag sei der Bund-Future träge in die Woche gestartet und habe nur 3 Ticks unter dem Eröffnungskurs bei 164,17 geschlossen. Am Dienstag habe die gesenkte Weltwirtschaftswachstums-Prognose des IWF die Kurse der deutschen Anleihen nach oben getrieben, der Bund-Future habe sein Tageshoch bei 164,75 Prozent erreicht und 0,29% im Plus bei 164,64 Zählern geschlossen. Die Sorgen um eine abflachende Weltwirtschaft und nicht zuletzt der negativ ausgefallene Einkaufsmanagerindex habe den Bund-Future am Donnerstag nochmal deutlich ansteigen lassen, zur Mittagszeit sei der Future auf über 165 Zähler gestiegen. Die Renditen für zehnjährige deutsche Staatsanleihen seien auf 0,200% gefallen. (25.01.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...