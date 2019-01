Essen (www.anleihencheck.de) - Die Risikoprämien in Europa sind in den letzten Tagen wieder gesunken, so die Analysten der National-Bank AG.Aus Sicht der Analysten gehe dies auf die allgemeine Verbesserung der konjunkturellen Perspektiven weltweit zurück. Gestützt werde der Ausblick für die europäischen Credit Spreads natürlich auch durch die weiterhin sehr expansive Geldpolitik: Die Märkte würden wissen, dass sie sich in der aktuellen politischen Konstellation in der EZB und in Europa auf eine alimentierende Geldpolitik verlassen könnten. Dies würde sich grundsätzlich nur ändern, wenn die deutsche Europapolitik einen grundlegenden Kurswechsel vornehmen würde - und dieser sei weiterhin nicht in Sicht. Im Ergebnis würden die Analysten mit Blick auf die Spreads im Kern von einer Seitwärtsbewegung auf den aktuellen Niveaus ausgehen. (25.01.2019/alc/a/a) ...

