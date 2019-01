Welch ein beeindruckender Jahresstart: Die Aktie von Canopy Growth hat im laufenden Jahr bereits mehr als 70 Prozent zulegen können. Mit dem heutigen Kurssprung von fast vier Prozent auf zuletzt 61,33 Kanadische Dollar hat die Aktie das Novemberhoch 2018 übertroffen und damit ein neues Kaufsignal generiert. Damit rückt das Allzeithoch, das Mitte Oktober bei 76,68 Kanadische Dollar markiert wurde, bereits wieder in greifbare Nähe. Doch was war der Grund für den heutigen Kurssprung? Zum einen ganz klar die Kaufempfehlung durch Piper Jaffray, zum anderen die allgemein gute Stimmung am Markt. Die Analysten von Piper Jaffray haben das Kursziel für die Aktie von Canopy gleichzeitig von 40 auf 60 US-Dollar (aktueller Kurs: 46,39 US-Dollar) angehoben. Sie sehen das kanadische Cannabis-Unternehmen für weiteres Wachstum gut positioniert. Sie sehen großes Potenzial auf vielen Ebenen.

