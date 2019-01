Köln (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Kinder und Kunst? Das geht! Mit den schönsten Mausgeschichten zum Thema Kunst und Malerei ist das ganz leicht. Insgesamt 30 Beiträge geben Aus- und Einblick in die spannende Welt der Kunst.



Die kleinen Zuschauer werden Dank der wunderbar aufbereiteten Lach- und Sachgeschichten in gewohnter Maus-Qualität nicht nur bestens unterhalten, sondern lernen ganz nebenbei etwas über van Gogh, Roy Lichtenstein, Stillleben, Pop-up-Bücher oder Sandmalerei.



Mit dabei natürlich alle bekannten Lieblinge aus "Die Sendung mit der Maus", wie Käpt'n Blaubär, der kleine Maulwurf oder Shaun das Schaf. Außerdem der ordentliche Herr Wehrli, eine Pinselinsel und natürlich jede Menge berühmte Maler und deren Meisterwerke.



Seit der Erstausstrahlung 1971 bringen die orangefarbene Maus und ihre Freunde mit ihren cleveren Sach- und Lachgeschichten viele bunte Erklärungen in den manchmal doch recht verwirrenden Alltag ihrer kleinen Zuschauer. Heute zählt "Die Sendung mit der Maus" zu den erfolgreichsten Kindersendungen im deutschen Fernsehen.



Produktinformationen: Die Maus - Mit Pinsel und Farbe. Die schönsten Mausgeschichten zum Thema Kunst und Malerei VÖ: 4. Januar 2019 Medium: DVD / VoD Produktionsjahr: 2018 Genre: Kids Laufzeit: 75 Minuten FSK: ab 0 Jahren Unverbindliche Preisempfehlung: 9,99 EUR Bildformat: 16:9 - 1.77:1 Tonformat: Dolby Digital 2.0 stereo Anzahl der Discs: 1 Sprachen: Deutsch EAN-Code: 4042999129313



Release Company - Label und Digitalvertrieb



Die Release Company - a division of WDR mediagroup GmbH - ist Programmanbieter und Programmvertrieb im Segment Home Entertainment. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der physischen und digitalen Produktvermarktung. Als hauseigenes Label der WDR mediagroup GmbH (WDRmg) besteht das Kerngeschäft im DVD-, Blu-ray- und Video-on-Demand-Vertrieb hochwertiger Inhalte des WDR und anderer ARD-Anstalten - seien es die Archivschätze der vergangenen 60 Jahre oder aktuelle Neuproduktionen. Darüber hinaus erwirbt die Release Company die Rechte an Programmen weiterer namhafter Partner und schnürt daraus attraktive Digitalpakete, die über alle relevanten Video-on-Demand-Anbieter plattformübergreifend vertrieben werden.



Natürlich steht Ihnen die Release Company im Rahmen Ihrer Berichterstattung jederzeit gerne für Interviews bereit.



OTS: WDR mediagroup GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59521 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59521.rss2



Pressekontakt: Carolin Fröhlich PR-Beraterin little big things GmbH Corneliusstraße 28 80469 München c.froehlich@littlebigthings.de