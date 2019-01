-------------------------------------------------------------- Zur Pressemappe http://ots.de/lOGXUc --------------------------------------------------------------



Die mittelständische Brot- und Backwarengruppe Mestemacher schreibt im Geschäftsjahr 2018 mit 162,8 Mio. Euro den höchsten Umsatz in ihrer Unternehmensgeschichte. Das Umsatzplus liegt um 2,8 Prozent über dem Vorjahr. 2017 erreichte die lifestyle-bakery 158,3 Mio. Euro Jahresumsatz. Die Lifestyle-Produkte des Familienunternehmens sind gesundheits- und convenienceorientiert. Mit diesen Orientierungen befindet sich die Großbäckerei grundsätzlich auf Wachstumskurs. Weltweit sind HEALTHSTYLE und CONVENIENCE wachstumsstarke Geschäftsbereiche der Lebensmittelwirtschaft.



Das Produktangebot gruppiert sich in sb-verpackte vorgeschnittene und pasteurisierte Spezialbrote, TK-Blechkuchen, Knäckebrote und Müslis. Der Exportanteil beträgt rund 29 Prozent. Der grenzüberschreitende Verkauf bezieht sich insbesondere auf die Produktkategorie sb-verpackte und ungeöffnet langhaltbare Spezialbrote. Ausfuhrregionen sind insbesondere Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie europäische Drittstaaten, die Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada, Südamerika, Südafrika, Australien, Neuseeland, Vereinigte Arabische Emirate, Südkorea, China, Japan.



Die Veränderung des Verzehrs von Backwaren und Getreideprodukten wie Brot sowie die Neigung zu gesünderen und umweltschonenderen Lebensmitteln sind Hauptfaktoren, die den Global Baked Food & Cereals Market beeinflussen.



Ehrengast war Prof. Dr. Christina Hoon, Universität Bielefeld, Stiftungslehrstuhl BWL, insbesondere Führung von Familienunternehmen, die einen Vortrag zu dem Thema "Sind Familienunternehmen Deutschlands Geheimwaffe?" gehalten hat.



