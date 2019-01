Die Aktien von Alstom haben am späten Freitagnachmittag von der Hoffnung auf ein Gelingen der zuletzt auf der Kippe gestandenen Zugfusion mit Siemens profitiert. Die Anteilscheine des französischen Konzerns zogen um rund 5 Prozent an und machten damit ihre in den letzten Tagen aufgelaufenen Verluste wieder wett. Die Papiere von Siemens reagierten hingegen kaum und lagen zuletzt 1,43 Prozent im Plus.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtete, sind Alstom und Siemens zu Zugeständnissen bereit, um den wettbewerbsrechtlichen Bedenken der EU-Kommission zu begegnen und die Fusion der Zugsparten der beiden Konzerne doch noch unter Dach und Fach zu bringen./la/he

ISIN DE0007236101 FR0010220475

AXC0244 2019-01-25/17:30