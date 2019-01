Berlin (ots) - Nach rbb-Informationen sind im Zusammenhang mit Korruptionsermittlungen mehrere Geschäfts- und Wohnräume in Berlin und Brandenburg durchsucht worden. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin hatte zuvor Ermittlungen gegen eine frühere Referatsleiterin der Investitionsbank des Landes Brandenburg ILB aufgenommen.



Die Staatsanwaltschaft Neuruppin bestätigte dem rbb, dass zwei Objekte durchsucht wurden. Oberstaatsanwalt Winter sagte, dabei seien Beweismittel sichergestellt worden. Der rbb hatte in der vergangenen Woche darüber berichtet, dass sich Hinweise auf Korruption bei der ILB erhärtet haben. Die ehemalige Referatsleiterin der Förderbank vermittelte vermutlich Unternehmen, deren Förderanträge sie bearbeitete, auch Versicherungsverträge einer Firma, für die ihr Ehemann tätig war.



