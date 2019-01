Anfang letzten Jahres markierte der Goldpreis im Bereich von 1.366 US-Dollar seinen vorläufigen Höhepunkt und driftete anschließend bis August 2018 auf 1.160 US-Dollar zur Unterseite ab. Nur wenig später etablierten Marktteilnehmer einen regelkonformen Aufwärtstrendkanal, der bis Anfang dieses Jahres auf ein Verlaufshoch von 1.298 US-Dollar aufwärts reichte. Seit vier Wochen konsolidierter Goldpreis in diesem Bereich seitwärts und steckt unter diesem Niveau fest. Nach dem heute an den Tag gelegten Kurssprung könnte jedoch ein baldiger Ausbruch über diese Marke beginnen, allerdings sind derartige Berichte mit Vorsicht zu genießen! Schnell könnte ein Dementi folgen und die Notierungen des Edelmetalls schnell wieder in den Keller schicken.

Knackpunkt 1.300 USD

Der Kursbereich zwischen 1.275 und rund 1.300 US-Dollar ist zunächst als neutral einzustufen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...