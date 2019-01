Die nächsten Schritte bei der Fertigstellung des neuen Hauptstadtflughafens BER werden aus Sicht des Tüvs nicht so schnell gelingen, wie es sich die Betreiber wünschen. "Ich sehe nicht, dass wir seitens des Tüvs und der Flughafengesellschaft deckungsgleich sind, aber wir bewegen uns aufeinander zu", sagte Flughafen-Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider nach einer Sitzung des Kontrollgremiums am Freitag in Berlin. Daran hatten auch Vertreter des Tüv Rheinland teilgenommen.

Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup will im Frühsommer mit übergreifenden Tests der Anlagen im neuen Terminal beginnen. Der Tüv hatte im Herbst deutlich gemacht, dass es damit möglicherweise erst einige Monate später losgehen könne. Zu den größten Problemen zählten falsch verlegte Kabel für Notstrom und die Sicherheitsbeleuchtung. Lütke Daldrup bekräftigte am Freitag, dass der Flughafen im Oktober nächsten Jahres in Betrieb gehen werde./bf/DP/fba

