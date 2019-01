(shareribs.com) Toronto 25.01.2019 - Papiere von Canopy Growth bewegen sich am Freitag kräftig nach oben. Analysten von Piper Jaffray haben das Kursziel für die Aktie stark angehoben und sehen großes Potential für den Cannabismarkt.Canopy Groth klettern an der New York Stock Exchange um mehr als sieben Prozent, nachdem die Analysten Michael Lavery und Jeffrey Kratky das Kursziel für die Aktie von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...