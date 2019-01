Mainz (ots) - Woche 06/19 Samstag, 02.02.



Bitte Programmänderungen beachten:



5.35 Neu im Kino "The Mule" von Clint Eastwood



5.40 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Japan - Land der Gegensätze (vom 27.1.2019)



(Die Sendung "Terra Xpress" entfällt.)



Sonntag, 03.02.



Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:



6.20 Terra X Weltwunder - die schönsten Orte der Erde



7.05 Terra X Brahmaputra - Wasser vom Himalaya



7.50 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens



8.35 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens



9.15 Terra X Das Mysterium von Angkor



10.00 Terra X Superbauten 2 - Säulen für die Ewigkeit



10.45 Terra X Superbauten 2 - Wahnsinn und Visionen



11.30 Terra X Superbauten 2 - Wettlauf zum Himmel



12.15 Terra X Auf die Größe kommt es an - Zwerge



13.00 Terra X Auf die Größe kommt es an - Riesen







13.40 Terra X Mammuts - Stars der Eiszeit



14.25 Terra X Expedition Supersaurier



15.10 Terra X Das Ende der Dinosaurier



15.55 Die glorreichen 10 Die größten Loser der Geschichte



16.40 Sketch History Neues von gestern



(Die Sendung "Gätjens großes Kino" entfällt. Weiterer Ablauf ab 17.00 Uhr wie vorgesehen.)







