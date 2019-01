Hoffnungen auf einen geordneten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union haben viele europäische Aktienmärkte am Freitag angetrieben. Zudem ließen sich die Anleger von der guten Stimmung an den US-amerikanischen und asiatischen Börsen anstecken. Ferner wirkte laut Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets nach, dass die Europäische Zentralbank mit der ersten Zinserhöhung in der Eurozone wohl bis 2020 warten werde. Niedrigere Zinsen lassen Aktien gegenüber Anleihen in einem besseren Licht erscheinen.

So zog der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 1,18 Prozent auf 3163,24 Punkte an. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Plus von 0,90 Prozent. Es ist der mittlerweile vierte Wochengewinn in Folge.

Der Pariser Cac 40 legte am Freitag um 1,11 Prozent auf 4925,82 Punkte zu. Der britische FTSE 100 aber litt unter dem starken Pfund und gab um 0,14 Prozent auf 6809,22 Zähler nach. Die britische Währung befindet sich bereits seit Anfang des Jahres auf Erholungskurs, was Exporte in Länder außerhalb Großbritanniens erschweren kann./la/he

ISIN GB0001383545 FR0003500008 EU0009658145

AXC0257 2019-01-25/18:13