FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Freitag erneut nach oben. Seit Jahresbeginn notiert der DAX bereits knapp 7 Prozent im Plus und mindert damit die Verluste aus dem Vorjahr. Auch wenn die jüngsten Konjunkturdaten nicht überzeugen konnten, sprechen die für lange Zeit noch niedrige Zinsen für ein Investment in Unternehmen. So schloss der DAX 1,4 Prozent höher bei 11.282 Punkten. Eine Alternative bieten Bundesanleihen nicht, Laufzeiten bis einschließlich acht Jahren liefern eine negative Rendite. Die zehnjährigen Bundesanleihen bringen nur 0,2 Prozent. Nach Steuern und Inflation verliert der Anleger trotzdem einen Teil seiner Kaufkraft.

Gerry Weber insolvent

Der Aktienkurs deutete es bereits an, mit Gerry Weber geht es bergab. Vor einem Jahr kostete die Aktie noch 9,32 Euro, am Freitag war sie nur noch ein Pennystock, dessen Kurs im Tief bei 43 Cents lag. Zum Handelsschluss notierte die Aktie rund 65 Prozent niedriger bei 61 Cent. Der Modekonzern ist insolvent. Die Gespräche mit Finanzierungspartnern über eine nachhaltig tragfähige Finanzierung, die ursprünglich bis Ende Januar angesetzt waren, sind gescheitert. Man wolle den Konzern "im Zuge der laufenden Restrukturierung" sanieren. Gibt es kein frisches Geld, wird es wohl schwierig, hieß es an der Börse.

Ansonsten waren am Aktienmarkt wieder zyklische Branchen gesucht. Auf den Kauflisten standen die Autos und deren Zulieferer, so stiegen VW um 4,2 Prozent und Daimler um knapp 3 Prozent, aber auch der Zulieferer Schaeffler gewann 3,7 Prozent. Die defensiven Werte standen dagegen nicht hoch im Kurs, so gaben Deutsche Telekom um 0,7 Prozent und Beiersdorf um 0,4 Prozent gegen den Trend nach. Symrise litten unter den enttäuschenden Zahlen des Wettbewerbers Givaudan, die Aktie schloss 1,3 Prozent im Minus. Gut kam an der Börse an, dass SMA Solar (plus 4,2 Prozent) mit dem angekündigten Rückzug aus China und dem Abbau von 425 Vollzeitstellen die jährliche Kostenbasis um etwa 40 Millionen Euro senken will.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 103,1 (Vortag: 114,0) Millionen Aktien im Wert von rund 4,18 (Vortag: !3,91) Milliarden Euro. Es gab 27 Kursgewinner und drei -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.281,79 +1,36% +6,85% DAX-Future 11.272,50 +1,36% +6,62% XDAX 11.275,28 +1,12% +6,56% MDAX 23.822,92 +1,06% +10,35% TecDAX 2.650,30 +0,99% +8,17% SDAX 10.605,78 +1,24% +11,53% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,10 -34 ===

