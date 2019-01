In den letzten Monaten hat der Kurs der Osram Licht-Aktie keinen bestimmten Trend verfolgt. Er bewegte sich zur Seite hin und ist mal gestiegen und mal gesunken. In den letzten Tagen konnte der Kurs wieder zulegen und notiert aktuell bei 39,21 Euro. Der Kurs verläuft an der oberen Grenze des Bollinger bands. Der GD (200) liegt als einziger der drei gleitenden Durchschnitte über dem Kurs. Im Dezember kam es zu einem Kaufsignal, als der GD (38) die 100-Tagelinie von unten geschnitten hat.

