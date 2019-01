Im Oktober begann die BP-Aktie zu sinken und erreichte Ende Dezember schließlich ein neues Jahrestief bei etwa 36,5 Euro. Seitdem ist der Kurs wieder etwas gestiegen und in den letzten Tagen in eine Seitwärtsbewegung übergegangen. Im November ist der GD (38) unter die beiden anderen Durchschnitte gefallen, während der GD (100) unter den GD (200) zurückfiel. So haben sich in diesem Monat mehrere Verkaufssignale gebildet. Aktuell liegt der GD (38) als einziger der gleitenden Durchschnitte noch ... (Maximilian Weber)

