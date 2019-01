Berlin (ots) - Endlich mal ein richtig großer Schritt nach vorn: Um rund ein Drittel wird das Angebot im Schienenpersonenverkehr in Berlin und Brandenburg wachsen. So sieht es der Milliarden-Auftrag vor, den die beiden Landesregierungen an die Deutsche Bahn und die Ostdeutsche Eisenbahn (Odeg) im Ergebnis der Neuausschreibung von 17 Bahnlinien vergeben haben. Der Wermutstropfen: Das spürbare Plus an Zügen wird es erst ab Dezember 2022 geben. Doch nur mit mehr Geld lässt nicht alles regeln. Benötigt werden auch mutige Entscheidungen, um Engpässe in der Infrastruktur zu beseitigen. Die Länder haben mit dem Verkehrsverbund und der Bahn vor mehr als einem Jahr das Infrastrukturprogramm i2030 gestartet. Herausgekommen ist bislang lediglich eine Vereinbarung für die Wiederbelebung der Heidekrautbahn. Das ist einfach zu wenig.



OTS: BERLINER MORGENPOST newsroom: http://www.presseportal.de/nr/53614 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_53614.rss2



Pressekontakt: BERLINER MORGENPOST Telefon: 030/887277 - 878 bmcvd@morgenpost.de