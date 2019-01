Kanadischer Hersteller und Exporteur von Zinkoxid nach dem französischen Verfahren ergänzt weltweiten Betrieb von EverZinc

OpenGate Capital, eine weltweit tätige private Beteiligungsgesellschaft, meldete heute die Übernahme von G.H. Chemicals Ltd. und Microzinc Inc. (gemeinsam als "GHC" bezeichnet), ein kanadischer Hersteller und Exporteur von Zinkoxid-Produkten nach dem französischen Verfahren, durch sein Portfolio-Unternehmen EverZinc, ein Spezialchemieunternehmen für Zink. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

GHC, mit Hauptsitz in Saint Hyacinthe, Quebec, wurde 1974 gegründet. In seiner Fertigungsanlage stellt GHC vier verschiedene Klassen Zinkoxid nach dem französischen Verfahren her, die für Pharmaprodukte und Lebensmittel genutzt werden, sowie Düngemittel, Zinkoxid der Futtermittelqualität und Gummimischungen verschiedener Qualität. Das Unternehmen wurde von Herr Stephan Tabah und Herr Philippe Bailet erworben. GHC beschäftigt ein erfahrenes Expertenteam sowie 58 hochqualifizierte Mitarbeiter, die Kunden aus der Industrie, dem Pharma-Bereich und der Landwirtschaft bedienen.

"Die Übernahme von GHC ist eine transformatorische Investition für EverZinc, die durch erstklassige Anlagen in Quebec die Produkt- und Markterweiterung erlaubt", so Andrew Nikou, Gründer und CEO von OpenGate Capital. "OpenGate verfolgt mit seiner Strategie die Förderung organischen sowie anorganischen Wachstums der Unternehmen, in die wir investieren. Zu Beginn des Jahres führte OpenGate OGx ein, eine neue digitale Optimierungsmöglichkeit, um EverZinc und nun auch GHC zum Wachstum zu verhelfen. Dank der Investition in GHC und die OGx-Plattform sind wir zuversichtlich, dass das globale Produktangebot von EverZinc sich nun gezielter an seine Kunden richtet."

Vincent Dujardin, CEO von EverZinc, sagte: "Wir freuen uns sehr, GHC als Teil des EverZinc-Portfolios begrüßen und mit ihnen zusammenarbeiten zu dürfen, um unsere jeweiligen Produkte und Verfahren gegenseitig nutzen sowie unsere Kunden besser betreuen zu können."

Fabien Marcantetti, Managing Director der Pariser Niederlassung von OpenGate und Leiter der Transaktion, kommentierte: "Wir sind ungeheuer stolz auf den Abschluss dieser Akquisition, da EverZinc durch das Unternehmen zunehmend an Größe gewinnt. Stephan und Philippe haben dem Unternehmen zu Fortschritt verholfen und wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihnen in den nächsten Monaten."

Julien Lagreze, Partner bei OpenGate Capital, äußerte sich ebenfalls: "Die GHC-Transaktion ist die zweite Add-on-Akquisition von OpenGate, die unserer Überzeugung nach, eine Stärkung der Investitionsobjekte darstellt, die wir durch unseren ersten institutionellen Fonds erworben haben. Ich bin sehr erfreut, dass ein weiterer Meilenstein innerhalb OpenGates Investmentstrategie erreicht wurde."

OpenGate hat zwei Add-on-Akquisitionen abgeschlossen, darunter G.H. Chemicals und Aico S.P.A, ein italienischer Hersteller von Hausheizungsprodukten und Add-on für die Jøtul Group, die im März 2018 erworben wurde.

Über OpenGate Capital

OpenGate Capital ist eine weltweit tätige private Beteiligungsgesellschaft, die sich auf die Übernahme und Betriebsführung von Firmen spezialisiert hat, um deren Wert durch betriebliche Verbesserungen, Innovationen und Wachstum zu steigern. Die im Jahr 2005 gegründete Gesellschaft OpenGate Capital hat ihren Hauptsitz in der kalifornischen Metropole Los Angeles mit einer Niederlassung in der französischen Hauptstadt Paris. Die erfahrenen Fachleute von OpenGate verfügen über die entscheidenden Kompetenzen und Fähigkeiten für die Übernahme, die Übergangsphase, den Betrieb, den Aufbau und die Skalierung erfolgreicher Unternehmen. Bis heute hat OpenGate Capital mit seinen Vorfinanzierungen und Fondsinvestitionen mehr als 30 Akquisitionen einschließlich Unternehmensausgliederungen, interner Übernahmen, Sondersituationen und Transaktionen mit Privatverkäufern in Nordamerika und Europa durchgeführt. Weitere Informationen über OpenGate finden Sie unter www.opengatecapital.com.

Über EverZinc

EverZinc ist ein weltweiter Marktführer für die Produktion von Zinkmaterialien und verfügt über vier Produktlinien: Feinzinkpulver, Zinkoxid, ultrafeines Zinkpulver und Zinkpulver für Batterien. Das Unternehmen unterhält Industriebetriebe in Belgien, den Niederlanden, Norwegen, China und Malaysia. In acht Anlagen werden beinahe 175.000 Tonnen Materialien hergestellt, mit denen unser weltweiter Kundenstamm beliefert wird. Produkte von EverZinc werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter korrosionshemmende Farben, Reifen, Pharma-/Chemieprodukte, Keramik und Glas, Sonnenschutz, Alkalibatterien und andere Produkte.

